Quintero quedó libre tras rescindir con River y ya tiene un posible destino en Sudamérica

El colombiano finalizó de común acuerdo su tercer ciclo en el Millonario y quedó con el pase en su poder.

Hoy 14:18

Juan Fernando Quintero dejó oficialmente de ser jugador de River. La institución de Núñez confirmó la rescisión de común acuerdo del contrato del mediocampista colombiano, que tenía vigencia hasta diciembre de 2027.

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Con el vínculo disuelto, Atlético Mineiro apareció como uno de sus posibles destinos. Desde Argentina se informó que las negociaciones se encuentran avanzadas, aunque las versiones provenientes de Brasil son más cautelosas.

Según medios cercanos al conjunto de Belo Horizonte, el futbolista fue ofrecido y existe interés en contratarlo, pero por el momento no sería una prioridad para la dirigencia ni habría conversaciones avanzadas para cerrar su llegada.

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El conflicto con Coudet que aceleró su salida

La despedida se produjo después de las declaraciones públicas de Quintero sobre su relación futbolística con Eduardo Coudet. El colombiano aseguró que no se sentía una prioridad para el entrenador y remarcó las diferencias entre ambos.

“Seguramente no soy prioridad para él. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente”, había expresado el enganche antes de que River comunicara la rescisión.

Durante el primer semestre de 2026, Quintero tuvo escasa continuidad: acumuló 448 minutos en 12 partidos y solamente fue titular en tres oportunidades.

“En la final frente a Belgrano jugué cinco minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos”, afirmó sobre las decisiones del Chacho.

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El mensaje de despedida de River

A pesar del abrupto final, River publicó un comunicado en el que reconoció el legado que dejó el colombiano, especialmente por su actuación en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, disputada en Madrid.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club”, expresó la institución.

Esta fue la tercera etapa de Quintero con la camiseta del Millonario. Tras su salida, River liberó un cupo de extranjero y una parte importante de su masa salarial, mientras el futbolista quedó en condiciones de negociar como agente libre.

Atlético Mineiro aparece como una alternativa concreta, aunque todavía será necesario esperar para determinar si el interés se transforma en una oferta formal.