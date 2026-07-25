La Sala de Primeros Auxilios San Javier celebró su 8° aniversario con un bingo recreativo

El espacio de salud municipal organizó un bingo recreativo con juegos, sorteos y una merienda compartida para celebrar junto a vecinos y autoridades ocho años de servicio a la comunidad.

Hoy 15:07

Con la presencia del intendente, Ing. Roger Elías Nediani, la Sala de Primeros Auxilios del barrio San Javier, dependiente de la Dirección de Salud de la municipalidad de La Banda, organizó un bingo recreativo destinado a adultos mayores, en el marco de las actividades programadas para conmemorar los ocho años del centro de salud al servicio de la comunidad.

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La actividad se desarrolló el viernes por la tarde y contó con la participación del intendente de la ciudad, Ing. Roger Elías Nediani; la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres; el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani; y el contador Miguel Estefán, quienes acompañaron a los vecinos durante la jornada.

Desde la organización se informó que la propuesta tuvo como objetivo promover la socialización, la recreación y el bienestar emocional de los adultos mayores, entendiendo a la salud como un proceso integral que también contempla el fortalecimiento de los vínculos y la participación comunitaria.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron una tarde de juegos en un clima de alegría y camaradería, participaron de sorteos con importantes premios, disfrutaron de música y compartieron una merienda comunitaria.

De esta manera, la municipalidad de La Banda continúa impulsando actividades que fortalecen la integración social y promueven hábitos saludables, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.