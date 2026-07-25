Elías Suárez: "El futuro implica seguir trabajando desde el Estado para el desarrollo de todos los santiagueños"

Realizó un balance de las celebraciones por un nuevo aniversario de la "Madre de Ciudades" y expresó su satisfacción por la amplia participación de vecinos y visitantes.

Hoy 15:42

Al finalizar el desfile cívico-militar por el 473° aniversario de Santiago del Estero, el gobernador destacó la participación popular en los festejos, llamó a mantener una mirada de futuro y aseguró que la provincia continuará apostando al desarrollo, pese al contexto económico nacional.

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En diálogo con Noticiero 7, el gobernador Elías Suárez realizó un balance de las celebraciones por un nuevo aniversario de la "Madre de Ciudades" y expresó su satisfacción por la amplia participación de vecinos y visitantes en las distintas actividades organizadas.

"La verdad que muy contento porque la gente, los vecinos y quienes nos visitan se integran desde hace muchos años a poder festejar todos, como siempre lo hacemos, con una mirada inclusiva en los festejos, pero también en todo lo que significa ese desafío de mirar hacia el futuro con mucha esperanza", afirmó.

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Consultado sobre los desafíos que se vienen para la provincia y la continuidad de las obras públicas, el mandatario sostuvo que el compromiso del Gobierno es seguir impulsando políticas de desarrollo en todas las áreas.

"El futuro significa seguir trabajando desde el Estado, seguir acompañando a quienes producen, a quienes desarrollan ciencia y tecnología en nuestra provincia, a los sectores educativos y a quienes brindan servicios esenciales como la salud y la seguridad. En definitiva, el futuro implica una mirada de conjunto de todo el pueblo santiagueño, acordando las medidas y acciones necesarias para crecer y desarrollarnos en paz, pero con mucho esfuerzo", expresó.

Respecto del impacto que tienen los recortes de fondos nacionales sobre las provincias y los municipios, Suárez evitó profundizar en la coyuntura política y prefirió destacar la fortaleza de la sociedad santiagueña.

"Tengo mucha fe en la gente, tengo mucha fe en el pueblo. Sé que va a poner todo de sí para seguir adelante, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. Ha sabido sobreponerse a las situaciones difíciles y una vez más el pueblo santiagueño lo va a hacer, porque esa es parte de su propia historia y la vamos a respetar", manifestó.

Finalmente, al ser consultado sobre qué les recomendaría a quienes en el futuro conduzcan los destinos de la ciudad Capital, el gobernador remarcó la importancia del compromiso con la ciudadanía.

"Les recomiendo que sigan trabajando, que sigan poniendo todo el esfuerzo, entendiendo que quienes tenemos una responsabilidad transitoria delegada por los vecinos asumimos el compromiso de poner toda nuestra sabiduría al momento de tomar decisiones, porque todas las medidas deben contemplar los intereses de la gente y del pueblo", concluyó.