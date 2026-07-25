Hallaron en el Hospital Garrahan al niño santiagueño de 8 años que era intensamente buscado

El menor era buscado desde el 23 de julio y fue localizado en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre quedó detenido y la Justicia avanza con una investigación paralela.

Hoy 17:32

El niño santiagueño de 8 años que era intensamente buscado desde el pasado 23 de julio fue localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El menor fue hallado internado en el Hospital Garrahan, donde permanece bajo asistencia médica y evaluación interdisciplinaria.

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El operativo fue coordinado por la Policía de Santiago del Estero, con intervención del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos, luego de que se denunciara la falta de noticias sobre el menor. Las tareas investigativas permitieron reconstruir sus movimientos y finalmente establecer que se encontraba en el centro médico porteño.

El niño había salido de Las Termas de Río Hondo junto a su padre, de 41 años, en el marco de un régimen de comunicación establecido durante el receso escolar. Sin embargo, posteriormente se perdió el contacto y, al no concretarse el regreso del menor en el plazo previsto, se activó su búsqueda.

En ese contexto intervino la Fiscalía de la Circunscripción Río Hondo y Jiménez, mientras personal especializado desarrolló diferentes tareas para determinar la ubicación de ambos fuera de la provincia.

La causa también está vinculada con una investigación penal por un presunto abuso sexual que habría sufrido el niño en Las Termas de Río Hondo. En ese expediente estaba prevista una audiencia para que el menor declarara mediante Cámara Gesell, pero su progenitor no se presentó junto a él.

Ante esa situación y en el marco de las actuaciones judiciales, se dispuso una orden de detención y captura contra el hombre por presunto entorpecimiento de la investigación. De acuerdo con la última información conocida, finalmente fue detenido.

Mientras tanto, el niño continúa internado en el Hospital Garrahan, donde recibe asistencia y permanece acompañado por los organismos correspondientes. La Justicia santiagueña aguarda los informes médicos y demás peritajes para determinar las próximas medidas dentro de la investigación.