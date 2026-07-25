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La primera aparición pública de Messi tras volver a Rosario: fue a ver el partido del club de su familia

El capitán de la Selección Argentina aprovechó sus días de descanso tras el subcampeonato mundial y asistió al encuentro que Leones, el club de su familia, disputó ante Central Córdoba por la fecha 21 de la Primera C.

Hoy 17:40
Messi en Rosario

Por primera vez desde su regreso a Rosario, Lionel Messi apareció públicamente. El delantero llegó con el partido comenzado y, encapuchado, se ubicó en un palco del Estadio Antonio Di Giácomo, perteneciente a Unión de Arroyo Seco. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y rápidamente fue captada por la transmisión televisiva y por varios celulares.

El capitán argentino recibió el cariño de los hinchas y, especialmente, de los más pequeños, a quienes saludó y agradeció las muestras de afecto. Además, vivió el encuentro como un hincha más y sufrió la derrota de Leones, que cayó 2-0 ante Central Córdoba por los goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández.

Con esta caída como local, el equipo que tiene como presidente a Matías Messi, hermano mayor de Lionel, quedó cuarto en la Zona B con 29 puntos y no pudo acercarse al líder Cañuelas, que suma 36 unidades.

Después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, una parte de la delegación, encabezada por Lionel Scaloni, regresó a Buenos Aires, donde fue recibida por una multitud. Messi, en cambio, viajó directamente a Rosario para disfrutar de sus días libres junto a sus seres queridos en Funes.

La licencia del capitán se extenderá hasta el momento de su reincorporación a Inter Miami. Por ahora, el club estadounidense no informó cuándo volverá a entrenarse con el plantel. "No hay una fecha de regreso", había expresado días atrás su entrenador, Guillermo Hoyos.

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