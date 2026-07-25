Gastón Edul perdió ante Edu Aguirre en La Velada del Año 6

El periodista argentino cayó por decisión dividida ante el comunicador español en uno de los combates más esperados del evento organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja, de Sevilla.

Hoy 18:50

Gastón Edul no pudo quedarse con la victoria ante Edu Aguirre en uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6. El periodista argentino cayó por decisión dividida en una pelea muy pareja, que se definió en las tarjetas de los jueces.

Desde el comienzo, Edul salió a buscar el combate y tomó el centro del ring. El cronista de TyC Sports apostó por la pelea corta y el intercambio constante, mientras que el español intentó aprovechar su mayor altura para mantener la distancia y controlar el desarrollo del enfrentamiento.

La pelea se mantuvo en un marco de absoluta paridad, aunque el argentino pareció sentir más el desgaste físico en el tramo final. El último asalto perdió intensidad y ambos boxeadores terminaron abrazándose en varias oportunidades, por lo que el árbitro tuvo que intervenir reiteradamente para separarlos.

De los cinco jueces que evaluaron el combate, cuatro le dieron la victoria a Edu Aguirre, mientras que uno vio ganador a Gastón Edul. De esta manera, el español se quedó con el triunfo en una de las peleas más esperadas de la noche.

Más allá del resultado, el argentino protagonizó un momento muy emotivo durante su ingreso al ring. Mientras sonaba el Himno Nacional Argentino, interpretado por un excombatiente de Malvinas, Edul lució una remera con la misma inscripción reivindicatoria que habían mostrado los jugadores de la Selección Argentina luego de vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Tras la pelea, el periodista dejó un mensaje cargado de emoción: "Un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Sentir esto, que la gente nos silbe, es lo que más nos gusta porque en las malas ponemos huevos". Además, pidió una revancha para el próximo año y apuntó contra las condiciones de preparación: "Quiero revancha el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas".

Por último, Edul volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y le dejó un mensaje a Lionel Messi: "Nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar".