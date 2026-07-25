Independiente y Vélez igualaron en la ida de los cuartos de final en Fernández

En el Estadio Luis Adolfo Galván, fue empate 1 a 1 entre el Auri y el elenco de San Ramón. La serie quedó abierta de cara al partido de vuelta.

Hoy 19:41

Independiente de Fernández y Vélez de San Ramón no se sacaron ventajas y empataron 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Primera División “Juan Carlos Paz”, organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro, disputado en el Estadio Luis Adolfo Galván, tuvo un arranque intenso y con emociones rápidas. A los 5 minutos, Gerardo Reynoso apareció para poner en ventaja al conjunto local, que golpeó primero y se ilusionó con comenzar la serie con una victoria.

Sin embargo, la respuesta de Vélez fue inmediata. A los 10 minutos, Nahuel Corbalán marcó el empate para el conjunto de San Ramón y estableció el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

Con este resultado, Independiente de Fernández y Vélez de San Ramón dejaron la serie completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, donde ambos buscarán quedarse con el boleto a las semifinales del certamen santiagueño.

Foto: Más Deporte