Una multitud celebra los 473 años de Santiago del Estero en el Parque Aguirre

Miles de personas acompañan los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades y disfrutan de los espectáculos musicales preparados para una noche especial.

Hoy 20:27

El Parque Aguirre se convirtió este sábado por la noche en el gran punto de encuentro de miles de santiagueños que se acercaron para celebrar los 473 años de Santiago del Estero.

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Con una importante convocatoria frente al escenario principal, la música y la alegría acompañan una noche especial en la que diferentes artistas forman parte de la propuesta preparada por el aniversario de la Madre de Ciudades.

Familias, grupos de amigos y visitantes disfrutan de los espectáculos y le ponen color a una celebración que comenzó durante la tarde y continúa con una destacada grilla musical.

Así, Santiago del Estero vive una de las jornadas centrales de su aniversario, con el Parque Aguirre como escenario de una verdadera fiesta.