Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 18º
X
Locales

Una multitud celebra los 473 años de Santiago del Estero en el Parque Aguirre

Miles de personas acompañan los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades y disfrutan de los espectáculos musicales preparados para una noche especial.

Hoy 20:27

El Parque Aguirre se convirtió este sábado por la noche en el gran punto de encuentro de miles de santiagueños que se acercaron para celebrar los 473 años de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una importante convocatoria frente al escenario principal, la música y la alegría acompañan una noche especial en la que diferentes artistas forman parte de la propuesta preparada por el aniversario de la Madre de Ciudades.

Familias, grupos de amigos y visitantes disfrutan de los espectáculos y le ponen color a una celebración que comenzó durante la tarde y continúa con una destacada grilla musical.

Así, Santiago del Estero vive una de las jornadas centrales de su aniversario, con el Parque Aguirre como escenario de una verdadera fiesta.

TEMAS 473° aniversario de la Madre de Ciudades
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: con Otamendi y Correa, River debuta ante Barracas buscando dejar atrás el golpazo en la Copa Argentina
  2. 2. Muertos y heridos: un accidente sobre la Ruta 9 enluta a la ciudad de Loreto
  3. 3. Tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha jugará en Sudamérica y tendrá compañeros argentinos
  4. 4. Con profundo pesar y dolor, Loreto despide a las jóvenes víctimas del trágico accidente en Ruta 9
  5. 5. Detuvieron al hijo de un exintendente santiagueño por una grave causa de violencia de género y extorsión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT