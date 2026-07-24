Barracas Central sorprendió y le dio otro duro golpe a River en el Monumental

Con Otamendi de arranque, el Millonario hizo su estreno en el Torneo Clausura con una derrota por 1 a 0 ante el Guapo con gol del ex Boca, Toro Morales, por la primera fecha del certamen.

Hoy 21:35

El Monumental se vistió de gala para el estreno de River en el Torneo Clausura 2026. La jornada comenzó con homenajes y grandes expectativas, pero terminó con una sorpresa mayúscula: Barracas Central venció 1-0 al Millonario y se llevó tres puntos de oro de Núñez.

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Antes del pitazo inicial de Nazareno Arasa, el público local ovacionó el reconocimiento a la Selección Argentina, además de celebrar el esperado estreno de Nicolás Otamendi como capitán de River y la presentación de Ángel Correa con la camiseta número 10.

Con Ariel Broggi en el banco, debido a la suspensión de Eduardo Coudet, el conjunto millonario intentó desde el comienzo adueñarse de la iniciativa e imponer condiciones. Sin embargo, rápidamente chocó con la propuesta física y el bloque compacto de un Barracas Central que se plantó con mucha disciplina.

El desarrollo del encuentro cambió a los 21 minutos del primer tiempo. Luego de un desacople defensivo en la salida de River, el Guapo encontró la apertura del marcador. Tras un centro que fue cortado a medias por el arquero Santiago Beltrán y una serie de rebotes dentro del área, Gonzalo Morales quedó solo frente al arco y definió para establecer el 1-0 y silenciar al Monumental.

River sintió el golpe y adelantó sus líneas en busca del empate. Sin embargo, lo hizo con más empuje que claridad. Al equipo le costó asociarse en el último tercio y la sólida tarea defensiva del conjunto dirigido por Damián Ayude le impidió transformar la posesión en situaciones claras.

Sobre el cierre de la primera mitad, Gonzalo Montiel envió un buen centro al área y Lucas Martínez Quarta apareció como un delantero más para marcar el empate de cabeza. Sin embargo, el VAR intervino y detectó un evidente fuera de juego, por lo que el tanto fue correctamente anulado.

En el segundo tiempo, River monopolizó la pelota, aunque más por la decisión de Barracas Central de replegarse y defender cerca de su área que por una superioridad futbolística contundente del local. El Millonario no encontró los caminos y terminó abusando de los centros, una y otra vez, ante un bloque defensivo que esperaba cada envío.

Más allá de un travesaño de Facundo Colidio y un cabezazo de Lucas Beltrán, el equipo visitante no sufrió demasiado. Barracas Central resistió con orden, sostuvo la ventaja y terminó celebrando un triunfazo en el Monumental.

River, en cambio, comenzó el Torneo Clausura con una derrota inesperada y una actuación que dejó muchas dudas. El debut de Nicolás Otamendi y la presentación de Ángel Correa quedaron opacados por una caída que volvió a encender el malestar de los hinchas millonarios.