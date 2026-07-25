Otamendi, tras su debut en River: “Perdimos por una jugada de mierda”

El campeón del mundo tuvo un estreno amargo con la camiseta del Millonario y analizó la derrota 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. Además, asumió la responsabilidad por el presente del equipo y habló sobre su regreso al fútbol argentino.

Hoy 21:39

Nicolás Otamendi tuvo un debut amargo con la camiseta de River. Luego de la derrota 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, el experimentado defensor asumió la responsabilidad por el presente del equipo, entendió el descontento de los hinchas y remarcó que el plantel deberá mejorar de cara a lo que viene.

“Ahora yo soy parte de este grupo, de este equipo. La responsabilidad es nuestra. Tenemos que seguir trabajando”, sostuvo el campeón del mundo. En ese sentido, reconoció que al equipo le faltó claridad en los metros finales para poder romper el planteo del conjunto visitante.

“Hoy nos hicieron un gol, lo fuimos a buscar, los pases en el último tercio no salen como queríamos. Nos hacen el gol y perdimos por una jugada de mierda. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de la Argentina”, expresó Otamendi luego del encuentro.

El defensor también analizó las falencias futbolísticas que explicaron la derrota y aseguró que el equipo debe ser más preciso cerca del área rival. “Hay que mejorar el último tercio, nos faltó paciencia y generar situaciones de gol. Ellos no nos generaron”, afirmó, convencido de que River dominó buena parte del desarrollo, pero no logró transformar ese control en oportunidades claras.

Además, Otamendi dejó en claro que no le sorprendió la exigencia del torneo local y reafirmó los motivos que lo llevaron a regresar al país. “El fútbol argentino es duro. Vine acá con ganas de ganar cosas con River, quiero cumplir los objetivos de esta temporada”, sostuvo.

Por otra parte, el zaguero también se refirió a la reciente derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España. “Un sabor amargo por no haber conseguido el objetivo. España fue un buen ganador, hay que felicitarlo”, señaló.

A su vez, destacó el acompañamiento de los hinchas durante toda la competencia y el vínculo generado entre el equipo y el país. “La Selección generó algo increíble, era nafta para nosotros ver a los argentinos tan ilusionados. Estaremos eternamente agradecidos, intentamos hasta el final. Ahora soy un argentino más que alienta por la Selección”, concluyó.