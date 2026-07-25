Añatuya: una motociclista perdió el control de su rodado, derrapó y terminó hospitalizada

La mujer cayó sobre el asfalto mientras circulaba por avenida España y fue trasladada al hospital para determinar la gravedad de las lesiones.

Hoy 21:46

Una mujer de 50 años resultó herida luego de protagonizar un violento derrape durante la noche de este sábado en la ciudad de Añatuya. Tras caer sobre la cinta asfáltica, tuvo que ser trasladada al hospital para recibir asistencia médica.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 20.30, en inmediaciones de avenida España e Italia. La mujer, de apellido Gómez y domiciliada en el barrio Polo Norte, circulaba en su motocicleta por avenida España en sentido este-oeste cuando perdió el control del rodado por causas que se intentan establecer.

Como consecuencia del derrape, Gómez cayó pesadamente sobre el pavimento y quedó tendida en el lugar con fuertes dolores. Una ambulancia municipal acudió para asistirla y posteriormente la trasladó al hospital local, donde quedó a disposición de los profesionales para la realización de estudios que permitan establecer el alcance de las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Ciclística de la Departamental 13, quienes realizaban tareas de patrullaje preventivo cuando fueron alertados sobre el accidente. También se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se ordenó el tránsito mientras se desarrollaba el operativo.