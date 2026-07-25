Del entusiasmo por Otamendi a los silbidos: clima caliente en el Monumental tras la derrota de River

El público millonario recibió con aplausos a varios de sus referentes y le brindó una ovación impactante al campeón del mundo, pero la floja actuación ante Barracas Central cambió rápidamente el ánimo en Núñez. Hubo cantos de “Movete River” y una fuerte silbatina tras el 0-1.

Hoy 21:53

La eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina hacía presagiar una noche caliente en el Monumental. Sin embargo, el público de River sorprendió en la previa del partido ante Barracas Central y, lejos de los silbidos que muchos esperaban, recibió a los titulares con un clima bastante más moderado.

La presentación del equipo comenzó con aplausos para buena parte del plantel y tuvo un protagonista excluyente: Nicolás Otamendi. El campeón del mundo recibió, por amplio margen, la mayor ovación de la noche en su primera presentación oficial en Núñez. La bienvenida dejó en claro la ilusión que genera su llegada para reforzar la última línea del equipo.

También fueron ovacionados Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Lucas Beltrán, quienes recibieron un fuerte respaldo de los hinchas. En un escalón apenas por debajo, Sebastián Driussi, Rafael Borré, Lautaro Pereyra, Lucas Galván, Fausto Vera, Lucas Silva y Facundo Colidio fueron reconocidos con aplausos.

En cambio, Gonzalo Martínez, Rivero y Mauro Arambarri apenas recibieron aplausos tenues, mientras que Giovanni González prácticamente pasó inadvertido. Su nombre fue anunciado por la voz del estadio, pero no generó una reacción marcada desde las tribunas.

Otro detalle llamativo se produjo con Eduardo Coudet. Después de la eliminación copera, el entrenador no fue mencionado durante la presentación del equipo. En su lugar, la voz del estadio anunció que “dirige hoy Ariel Broggi”, una decisión que tampoco generó una reacción significativa entre los más de 85.000 hinchas presentes.

Sin embargo, el buen clima del comienzo se fue apagando rápidamente. River tuvo una actuación muy floja y terminó perdiendo 1-0 ante Barracas Central, lo que generó el enojo de los hinchas durante el partido. Desde las tribunas bajaron los clásicos reclamos de “Movete, River, movete” y “Ponga más huevo, ponga más corazón”.

Consumada la derrota, el Monumental volvió a dejar en claro su desaprobación. Apenas Nazareno Arasa marcó el final del encuentro, una fuerte lluvia de silbidos cayó desde las tribunas para despedir a un equipo que no pudo comenzar el Torneo Clausura de la manera esperada.