Una mujer terminó hospitalizada tras ser atacada con un ladrillo en Añatuya

La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un violento conflicto con otra mujer. Fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal y la Policía investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 21:42

Un violento episodio ocurrido este sábado en la ciudad de Añatuya dejó como saldo a una mujer hospitalizada luego de ser atacada con un ladrillo en la cabeza durante un conflicto que es investigado por la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró cuando efectivos de Prevención de la Departamental N° 13 realizaban recorridos de rutina y fueron alertados desde la Sala de Monitoreo para que se dirigieran de inmediato al Hospital Zonal, donde había ingresado una persona herida.

Al llegar al centro de salud, los policías se entrevistaron con la hermana de la víctima, quien relató que la mujer, domiciliada en el barrio Villa Abregú, habría sido agredida por otra vecina durante una discusión.

De acuerdo con su testimonio, la agresora le habría arrojado o golpeado con un ladrillo en la cabeza, provocando que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada en una ambulancia municipal hasta el hospital.

El personal médico asistió a la mujer y dispuso estudios para determinar la magnitud de las lesiones, entre ellos una radiografía de cráneo para descartar fracturas u otras complicaciones derivadas del fuerte impacto.

En tanto, la denunciante aportó información sobre la presunta autora del ataque, quien ya habría sido identificada por varios testigos del hecho y residiría en las inmediaciones del barrio San Cayetano.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 41, que trabaja bajo las directivas de la Justicia para esclarecer cómo se originó el conflicto y avanzar con las actuaciones correspondientes en una causa que, de manera preliminar, fue caratulada como lesiones graves.