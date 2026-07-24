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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 18º
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En vivo: Lanús debuta ante San Lorenzo con la mente puesta en la Sudamericana

El Granate recibe al Ciclón por la primera fecha del Torneo Clausura, aunque llega con el foco puesto en la revancha ante Cienciano por los playoffs del certamen internacional.

Hoy 23:20

Lanús y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate afrontará el estreno con la cabeza puesta en su compromiso internacional, mientras que el Ciclón intentará recuperarse después de un duro golpe en la Copa Argentina.

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