Con profundo pesar y dolor, Loreto despide a las jóvenes víctimas del trágico accidente en Ruta 9

La ciudad de Loreto atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Ailén Dahiana Pinto, de 19 años, y Dalma Herrera, de 18, dos jóvenes que perdieron la vida durante un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de conocerse la trágica noticia, distintas instituciones y vecinos de la comunidad se hicieron eco del fallecimiento y expresaron su acompañamiento a las familias de las víctimas a través de las redes sociales.

Desde la Municipalidad de Loreto, encabezada por el intendente Prof. Ramón Rosa González, manifestaron sus condolencias por la partida de ambas jóvenes y enviaron un mensaje de apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

En una de las publicaciones, el municipio expresó su acompañamiento a la familia Pinto y destacó el profundo pesar por el fallecimiento de Ailén, elevando una oración por su eterno descanso y por la fortaleza de sus seres queridos.

También dedicaron un mensaje a la familia Herrera tras la muerte de Dalma, transmitiendo sus condolencias y acompañamiento ante la irreparable pérdida.

Por su parte, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto recordó a Ailén Pinto, quien había sido alumna de la institución, y expresó su tristeza por su fallecimiento.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa expresa sus más sinceras condolencias”, señalaron desde el establecimiento, acompañando a familiares y amigos en este momento de dolor.

Las publicaciones realizadas en redes sociales recibieron numerosos comentarios de vecinos y allegados, quienes despidieron con mensajes de cariño y tristeza a las jóvenes, destacando su recuerdo y acompañando a sus familias tras la tragedia.

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada, cuando por causas que son materia de investigación un automóvil impactó contra un árbol en inmediaciones de Árraga. Además de las dos víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir asistencia médica.