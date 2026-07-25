River avanzó por Francisco Ortega: la nueva oferta que acercó posiciones con Olympiacos

El Millonario ofreció 4,5 millones de dólares por el lateral izquierdo, aunque el club griego pretende al menos un millón más. La voluntad del jugador podría ser determinante para destrabar la operación.

Hoy 12:02

River continúa activo en el mercado de pases y avanzó en las negociaciones para incorporar a Francisco Ortega, lateral izquierdo de Olympiacos y exfutbolista de Vélez.

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Después de concretar la llegada de Ángel Correa, el conjunto de Núñez presentó una oferta de 4,5 millones de dólares por Ortega. La propuesta permitió acercar posiciones, aunque todavía existe una diferencia económica entre los clubes.

Olympiacos pretende recibir 5,5 millones de dólares o más por el defensor. En ese escenario, la intención del futbolista de regresar al país y vestir la camiseta de River podría resultar clave para que el club griego flexibilice su postura.

Ortega llegaría para competir con Marcos Acuña

El lateral de 27 años aparece como una alternativa para competir por el puesto con Marcos Acuña. Actualmente, el entrenador Eduardo Coudet también cuenta en ese sector con el juvenil Facundo González.

La búsqueda tomó mayor fuerza ante la situación de Matías Viña, quien se entrena apartado del plantel profesional mientras River trabaja para finalizar anticipadamente su préstamo y encontrarle un nuevo destino.

La trayectoria de Francisco Ortega

Nacido en Santa Fe, Ortega debutó con la camiseta de Vélez en noviembre de 2017 y logró consolidarse como titular durante 2021.

Fue una de las piezas del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2022, después de eliminar precisamente a River en los octavos de final.

Tras disputar 153 encuentros, convertir tres goles y entregar 14 asistencias en el Fortín, fue transferido a Olympiacos a mediados de 2023 por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares.

En Grecia superó los 100 partidos y conquistó cuatro títulos, entre ellos la Conference League. Además, integró seleccionados juveniles argentinos y fue convocado por Lionel Scaloni a la Mayor en 2023, aunque no llegó a debutar.

River deberá mejorar su propuesta o conseguir que Olympiacos reduzca sus pretensiones para cerrar una incorporación que reforzaría la competencia en el lateral izquierdo.