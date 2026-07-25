Viví el aniversario de la Madre de Ciudades por Radio Panorama y Diario Panorama

La gran celebración por el 473° aniversario de Santiago del Estero podrá disfrutarse este sábado 25 de julio a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, con una cobertura especial desde el Parque Aguirre.

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Desde las 15 horas, comenzará la transmisión en vivo para llevar todos los detalles de la fiesta de la Madre de Ciudades, con música, cultura y tradición junto a autoridades, familias santiagueñas y visitantes.

La cobertura acompañará los momentos más destacados de la jornada hasta el gran cierre musical, con entrevistas, imágenes del predio y todo el color de una fecha histórica.

La grilla artística tendrá como uno de sus números centrales a La Konga, además de la participación de Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz y Riendas Libres.

Todo el festejo podrá seguirse en vivo a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, para vivir desde cualquier lugar una nueva celebración de la Madre de Ciudades.