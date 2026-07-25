El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Lunati: “Pablo, dejá de vender humo...”

Tras su salida de River, el jugador colombiano respondió con dureza un posteo del exárbitro en redes sociales.

Hoy 13:23

Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la escena luego de su salida de River. El colombiano respondió en las redes sociales a una publicación crítica de Pablo Lunati y defendió la manera en la que finalizó su tercer ciclo en el club.

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El mediocampista le pidió al exárbitro y excandidato a presidente del Millonario que dejara de “vender humo” y sostuvo que siempre actuó de acuerdo con sus convicciones.

“Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía”, expresó Quintero en su descargo.

El fuerte mensaje de Juanfer a Lunati

En su respuesta, el futbolista también recordó la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018, en la que fue protagonista decisivo con su gol ante Boca en la final disputada en Madrid.

“Solo sentite orgulloso de que ahora sacás el pecho diciendo que sos de River, porque lo que hicimos e hice fue eterno y todo el mundo lo vio”, escribió.

Además, concluyó su mensaje con otra contundente definición: “Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo, y menos el carácter. Eterna será mi historia en el club”.

River confirmó la rescisión de común acuerdo

La institución de Núñez oficializó que River y Juanfer Quintero acordaron finalizar anticipadamente su vínculo contractual, poniendo fin al tercer ciclo del colombiano con la camiseta del Millonario.

En su despedida, el club destacó que el talento del mediocampista y su aporte en los momentos más importantes quedarán para siempre dentro de la historia de la institución.

El conflicto con Eduardo Coudet

La desvinculación se produjo después de varios días de tensión entre Quintero y Eduardo Coudet. Desde sus vacaciones, el colombiano había asegurado que no se sentía una prioridad para el entrenador y que no mantenía contacto con él desde antes del Mundial.

“Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio”, había declarado el mediocampista al referirse a su lugar dentro del nuevo proyecto deportivo.

Finalmente, River y el jugador resolvieron cerrar el vínculo de común acuerdo. Juanfer quedó con el pase en su poder, aunque su figura seguirá ligada para siempre al club por su inolvidable actuación en la final de la Libertadores de 2018