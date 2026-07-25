Arruabarrena probó cuatro cambios en Boca para visitar a Deportivo Riestra

El entrenador comenzó a rotar el equipo por el desgaste acumulado tras el triunfo ante O’Higgins.

Hoy 13:51

Rodolfo Arruabarrena ensayó cuatro modificaciones en la formación de Boca para visitar este domingo a Deportivo Riestra, desde las 19.30, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El plantel xeneize trabajó este sábado en el predio de Ezeiza y el entrenador comenzó a aplicar una rotación debido al cansancio con el que varios futbolistas terminaron el triunfo por 1-0 ante O’Higgins, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca volverá a enfrentar al conjunto chileno el próximo jueves en Rancagua, en el inicio de una exigente seguidilla de compromisos. Por ese motivo, el Vasco buscará administrar las cargas y evitar posibles lesiones.

Dos variantes en la defensa

En el lateral derecho, Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito, quien no pudo completar el encuentro del jueves debido al desgaste físico. Leandro Lozano, por su parte, continúa recuperándose.

La otra modificación en la última línea sería la entrada de Lautaro Di Lollo en reemplazo de Nicolás Figal, quien no tuvo una buena actuación ante O’Higgins.

Paredes descansará y Villa será preservado

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar ocuparía el lugar de Leandro Paredes. El campeón del mundo tendrá descanso luego de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y jugar los 90 minutos por la Sudamericana pocos días después.

La cuarta variante aparecería en el ataque: Alan Velasco reemplazaría a Sebastián Villa, quien terminó cansado el último partido y sería preservado para la revancha en Chile.

La probable formación de Boca ante Riestra

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.

El partido se disputará este domingo, desde las 19.30, en el estadio Guillermo Laza.