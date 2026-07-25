Conmoción en Salta: un hombre asesinó a su pareja a machetazos tras una discusión

La víctima fue identificada como Viviana “Quica” Vilte, de 55 años. Su hijo alertó al 911 y la Justicia investiga el femicidio.

Hoy 14:22

Una mujer fue asesinada durante la madrugada de este viernes en Salta. La mujer estaba compartiendo bebidas con su pareja en su casa, cuando se desató una discusión y el hombre la atacó con un machete.

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El dramático caso ocurrió en la localidad de La Silleta, en la provincia de Salta. La víctima fue identificada como Viviana “Quica” Vilte, de 55 años. Fue su propio hijo quien llamó al 911 para alertar sobre lo que pasaba en la vivienda.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la noche del hecho la víctima se habría reunido un grupo de personas para escuchar música y compartir bebidas alcohólicas durante la noche, entre ellas, su pareja.

En ese contexto, cerca de las 2.30, se desencadenó una discusión entre ellos y el hombre terminó atacando a la víctima con un machete corto, según describieron los vecinos que fueron testigos del momento en el que el acusado salió con el cuerpo de la mujer en brazos, pidiendo auxilio.

Según describieron, en un momento la música se detuvo y empezó a escucharse el llanto desesperado del hombre, luego lo vieron sosteniendo a la mujer, ambos cubiertos de sangre.

La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado de alerta de parte del propio hijo de la víctima y se encontró con el trágico escenario. Inmediatamente solicitaron intervención del personal de emergencias que sólo pudo constatar la muerte de la mujer. Los agentes detuvieron al acusado.

En el caso intervino inicialmente el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín. Luego, se designó la investigación a la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calve.

El personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y los efectivos de la UGAP del Departamento de Investigaciones realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de una autopsia por lo que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF. La investigación continúa.