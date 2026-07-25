El intendente Roger Nediani acompañó la misa central en honor a Santiago Apóstol

La celebración formó parte de las fiestas patronales de la ciudad, que incluyeron distintas actividades religiosas y culturales durante toda la semana.

Hoy 15:05

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la misa central en honor al patrono de la provincia que fue celebrada en la Parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, acompañando a la comunidad en una de las jornadas más significativas de la fiesta patronal.

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La celebración religiosa formó parte del cronograma organizado por la parroquia, que incluyó la novena desarrollada del 16 al 24 de julio bajo el lema “Por medio del Otro, un espacio para Dios”, además de una vigilia con espectáculos de música y danza folclórica, venta de comidas regionales y la tradicional caravana en vehículos “Camino de Santiago”, actividades que convocaron a cientos de fieles y familias bandeñas.

Durante la ceremonia, el jefe comunal compartió este momento de fe junto a autoridades eclesiásticas y vecinos, reafirmando el acompañamiento institucional a una celebración que representa una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de la ciudad.

Desde la gestión municipal se destacó el valor de estas festividades, que fortalecen la fe, promueven el encuentro de las familias y preservan las tradiciones que forman parte de la identidad de La Banda, acompañando y apoyando permanentemente las actividades religiosas que convocan a la comunidad.