Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 24º
X
Locales

El intendente Roger Nediani acompañó la misa central en honor a Santiago Apóstol

La celebración formó parte de las fiestas patronales de la ciudad, que incluyeron distintas actividades religiosas y culturales durante toda la semana.

Hoy 15:05

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la misa central en honor al patrono de la provincia que fue celebrada en la Parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, acompañando a la comunidad en una de las jornadas más significativas de la fiesta patronal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La celebración religiosa formó parte del cronograma organizado por la parroquia, que incluyó la novena desarrollada del 16 al 24 de julio bajo el lema “Por medio del Otro, un espacio para Dios”, además de una vigilia con espectáculos de música y danza folclórica, venta de comidas regionales y la tradicional caravana en vehículos “Camino de Santiago”, actividades que convocaron a cientos de fieles y familias bandeñas.

Durante la ceremonia, el jefe comunal compartió este momento de fe junto a autoridades eclesiásticas y vecinos, reafirmando el acompañamiento institucional a una celebración que representa una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de la ciudad.

Desde la gestión municipal se destacó el valor de estas festividades, que fortalecen la fe, promueven el encuentro de las familias y preservan las tradiciones que forman parte de la identidad de La Banda, acompañando y apoyando permanentemente las actividades religiosas que convocan a la comunidad.

TEMAS Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Muertos y heridos: un accidente sobre la Ruta 9 enluta a la ciudad de Loreto
  2. 2. Tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha jugará en Sudamérica y tendrá compañeros argentinos
  3. 3. Detuvieron al hijo de un exintendente santiagueño por una grave causa de violencia de género y extorsión
  4. 4. ¡Felices 473 años Santiago del Estero! La Madre de Ciudades celebró su aniversario con una multitud en Plaza Libertad
  5. 5. Con profundo pesar y dolor, Loreto despide a las jóvenes víctimas del trágico accidente en Ruta 9
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT