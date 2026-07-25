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Norma Fuentes destacó la participación de los vecinos y el trabajo municipal en los festejos por la Madre de Ciudades

La intendente capitalina acompañó el desfile cívico-militar por el 473° aniversario de Santiago del Estero y resaltó el compromiso de instituciones, empleados municipales y vecinos que formaron parte de la celebración.

Hoy 15:45

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de los festejos centrales por el 473° aniversario de Santiago del Estero y destacó la amplia convocatoria que tuvo el desfile cívico-militar realizado en el marco de la celebración de la Madre de Ciudades.

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"Con la participación de tantos vecinos, entidades y asociaciones que han querido ser parte de este desfile, para nosotros es una enorme alegría poder avanzar en este festejo", expresó la jefa comunal, al agradecer a quienes trabajaron en la organización del evento.

Fuentes también resaltó el acompañamiento de los empleados municipales y el despliegue del equipamiento con el que cuenta la comuna. "He sentido orgullo al ver todo el equipamiento que tiene el municipio, todo lo que se ha adquirido, un camino claro que tiene que ver con avanzar con movilidad sustentable", señaló.

En ese sentido, destacó las inversiones realizadas para fortalecer los servicios públicos y valoró el trabajo conjunto del equipo municipal. "Hay un trabajo de un equipo importante, uno conduce, y esto es lo que hemos proyectado", afirmó.

La intendente también invitó a los vecinos a continuar disfrutando de las actividades previstas para el aniversario, entre ellas el tradicional corte del alfajor santiagueño y la propuesta artística con una grilla destacada.

"Va a ser una verdadera fiesta y sigamos trabajando este Santiago del que todos nos sentimos orgullosos", concluyó.

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