Un choque entre dos motos dejó tres heridos y uno de ellos permanece en grave estado

El accidente ocurrió este sábado al mediodía en Añatuya. Uno de los motociclistas sufrió graves lesiones y tuvo que ser derivado de urgencia a la ciudad Capital.

Hoy 16:25

Un violento accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó tres personas heridas, una de ellas de gravedad, este sábado al mediodía en la ciudad de Añatuya. El siniestro se produjo en la intersección de avenida Gobernador Barraza y calle Pública, en el barrio Campo Rosso.

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Según informaron fuentes policiales, en uno de los rodados circulaba un joven de apellido Cejas, acompañado por su padre, mientras que la otra motocicleta era conducida por un muchacho de apellido Gallardo. Ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido cuando se produjo la colisión.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Cejas habría intentado realizar un giro hacia la derecha y, por causas que se investigan, no habría advertido la presencia de la otra motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, los tres involucrados terminaron tendidos sobre la calzada y uno de ellos quedó inconsciente.

Una ambulancia municipal acudió al lugar y trasladó a los heridos hacia el Hospital Zonal de Añatuya. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, Gallardo tuvo que ser derivado de urgencia hacia un centro de mayor complejidad de la ciudad Capital, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Personal de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente, mientras que ambas motocicletas quedaron retenidas preventivamente. Además, se ordenó la demora del conductor del otro rodado mientras continúan las actuaciones judiciales.