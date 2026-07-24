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En vivo: en el debut de Sampaoli, Talleres visita a Newells en el arranque del Clausura

Se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del certamen.

Hoy 17:25

Newell's y Talleres se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido marcará el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, que visitará a una Lepra que necesita mejorar su imagen y comenzar el segundo semestre con una victoria.

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