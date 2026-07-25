Ucrania acusó a Rusia de entregar imágenes satelitales a Irán para facilitar ataques contra EEUU

Volodimir Zelensky aseguró que existe una relación entre la actividad de satélites rusos sobre instalaciones estadounidenses en Medio Oriente y posteriores ataques iraníes. Kiev anticipó que compartirá la información con sus aliados.

Hoy 17:42

Ucrania acusó a Rusia de proporcionar a Irán imágenes satelitales de posiciones de Estados Unidos en el golfo Pérsico que habrían sido utilizadas para mejorar la precisión de los ataques iraníes contra instalaciones militares norteamericanas en Medio Oriente.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que los servicios de inteligencia de su país detectaron desde principios de julio una vigilancia activa de satélites rusos sobre países del Golfo e instalaciones militares estadounidenses.

El mandatario sostuvo que existe “una clara correlación entre las imágenes que toman los satélites rusos y los ataques iraníes”. Según explicó, la actividad satelital habría sido detectada tanto antes de los bombardeos, presuntamente para colaborar en su preparación, como posteriormente, para evaluar los daños.

Zelensky precisó que durante los días 19 y 20 de julio, cuatro bases aéreas que posteriormente fueron atacadas por Irán se encontraban dentro de las áreas observadas por satélites rusos: dos instalaciones en Bahréin, una en Jordania y otra en Kuwait.

Ante esta situación, el presidente ucraniano anticipó que ordenará compartir con los aliados de Kiev la información recopilada sobre la presunta asistencia de Moscú a Teherán.

Las acusaciones se conocieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Rusia sobre una eventual participación en el conflicto. El mandatario norteamericano había señalado particularmente la posibilidad de que Moscú o Beijing suministraran armamento a Irán.

Trump aseguró que recibió garantías personales del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Rusia no avanzaría con la venta de armas a Teherán. También afirmó que el mandatario chino, Xi Jinping, le transmitió una posición similar respecto de China.

Las nuevas acusaciones aparecen además en momentos en que Estados Unidos habría interrumpido una seguidilla de casi dos semanas de ataques contra Irán. Trump habría ordenado frenar nuevas operaciones militares para abrir espacio a una eventual salida diplomática.

El escenario continúa marcado por una fuerte tensión en Medio Oriente, mientras Washington evalúa sus próximos movimientos y mantiene abiertas las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo con Teherán.