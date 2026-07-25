Mujer se aferra a camión en movimiento por celos en Xinjiang

Una mujer fue vista aferrada a un camión en movimiento en Xinjiang, China, en una situación extrema provocada por celos tras sospechar de una infidelidad.

Hoy 19:01

En una impactante escena digna de una película, una mujer fue grabada aferrándose a un camión en movimiento en plena vía pública en Xinjiang, China.

Este suceso, que ha captado la atención de muchos, ocurrió cuando la mujer, supuestamente esposa del conductor, sospechó de una infidelidad y decidió actuar de manera desesperada.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la mujer en cuclillas, sujetándose con fuerza del camión mientras este avanza, lo que generó la asombro de otros conductores que presenciaron la situación.

La policía local confirmó el incidente y reveló que el conductor del camión fue sancionado con una multa por no verificar adecuadamente su vehículo antes de partir.

Este tipo de comportamientos extremos son cada vez más comunes en situaciones de celos y desconfianza, y generan preocupación por la seguridad de las personas involucradas.

Las redes sociales han sido un amplificador de este tipo de sucesos, llevando a la reflexión sobre los efectos de los celos en la vida cotidiana.

El video se ha vuelto viral, generando un debate sobre la salud mental y la forma en que las emociones pueden conducir a acciones peligrosas.