Lamine Yamal se convierte en dueño de la casa de Shakira y Piqué

Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha adquirido la exclusiva mansión que anteriormente pertenecía a Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat por aproximadamente 11 millones de euros.

Hoy 19:52

Lamine Yamal ha experimentado un cambio de vida impresionante al convertirse en propietario de la mansión de Shakira y Gerard Piqué. Esta residencia, ubicada en Esplugues de Llobregat, ha sido un símbolo de la relación entre la famosa pareja y ahora forma parte de la vida del joven futbolista.

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La transacción se realizó en octubre de 2025, cuando Yamal tenía apenas 18 años. Se estima que el acuerdo se selló por un valor cercano a 11 millones de euros, equivalente a aproximadamente 13 millones de dólares.

La propiedad, que ha sido parte de la historia del entretenimiento internacional, está situada en una urbanización exclusiva y es conocida por su diseño moderno, obra de la arquitecta Mireia Admetller. Su estilo minimalista incluye grandes ventanales y materiales como piedra y madera.

Entre las comodidades destacadas de esta residencia se encuentran piscinas interiores y exteriores, un gimnasio, un campo de fútbol, y un estudio de grabación utilizado durante la etapa de Shakira, lo que la convierte en un espacio ideal tanto para el descanso como para el entrenamiento.

El entorno del jugador ha proyectado mejoras en el gimnasio y la seguridad, además de crear espacios de recuperación adaptados a las necesidades de un deportista de élite, lo que refleja su compromiso con el rendimiento y la salud.

La historia de Yamal es notable, ya que creció en Rocafonda, un barrio popular de Mataró, y ha logrado un ascenso meteórico en el mundo del fútbol. Desde sus inicios a los siete años en las categorías inferiores del Barcelona, su carrera ha despegado de manera impresionante.

La adquisición de la antigua casa de Shakira y Piqué no solo representa una inversión significativa, sino que también simboliza el recorrido de un joven que ha pasado de jugar en las calles de Mataró a residir en una de las propiedades más emblemáticas de Barcelona.