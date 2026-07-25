Brasil repudió el discurso de Milei: el oficialismo y la Corte lo acusaron de faltar el respeto a las instituciones

El presidente argentino recibió fuertes cuestionamientos del Partido de los Trabajadores y del titular del Supremo Tribunal Federal luego de sus declaraciones contra Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes.

Hoy 20:46

Las declaraciones de Javier Milei en Brasil generaron un fuerte rechazo en el ámbito político e institucional del país vecino. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, y el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, cuestionaron con dureza el discurso que el mandatario argentino pronunció en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

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Durante su participación en la convención del Partido Liberal, Milei lanzó críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó con duros términos, y también apuntó contra el juez Alexandre de Moraes, responsable de decisiones judiciales vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro.

Las expresiones del mandatario argentino desataron una inmediata respuesta del oficialismo brasileño, que consideró que se cruzó un límite institucional al tratarse de un jefe de Estado extranjero que cuestionó a las autoridades y a los poderes del país en plena campaña electoral.

Edinho Silva afirmó que Brasil es un país democrático y soberano y sostuvo que el debate político debe desarrollarse dentro del respeto institucional. En ese sentido, calificó como "inadmisible" la actitud de Milei y aseguró que el presidente argentino "no está a la altura del cargo" que ocupa.

El dirigente también remarcó que las autoridades brasileñas pueden ser objeto de críticas, pero consideró inaceptable que esas expresiones provengan de un mandatario extranjero durante una visita oficial.

Otro de los pronunciamientos llegó desde el Supremo Tribunal Federal, cuyo presidente, Luiz Edson Fachin, emitió un comunicado en el que calificó como "irrespetuosas" las referencias de Milei hacia un integrante de la Corte.

Además, reafirmó la plena autonomía del Poder Judicial brasileño y lamentó las manifestaciones que, según expresó, resultan incompatibles con la convivencia y el respeto que deben regir las relaciones entre los Estados.

La controversia se produjo luego de una jornada en la que Milei fue distinguido con la Orden del Ipiranga en el grado de Gran Cruz, otorgada por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Más tarde, el presidente argentino participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones previstas en octubre.

En ese acto, Milei manifestó un fuerte respaldo al dirigente del Partido Liberal, al tiempo que volvió a cuestionar al gobierno de Lula y al socialismo, en un discurso que profundizó la tensión diplomática entre ambos países.

Desde el oficialismo brasileño interpretaron que el apoyo explícito del mandatario argentino a un candidato presidencial constituye una injerencia en la política interna de Brasil, en un contexto en el que la relación bilateral ya atravesaba uno de sus momentos más delicados.

Silva incluso cuestionó que el presidente argentino utilizara recursos y tiempo de una visita oficial para intervenir en la disputa política brasileña, y concluyó diferenciando al gobierno de Milei del vínculo histórico entre ambos pueblos, al expresar su reconocimiento hacia Argentina y su población.