Dany Hoyos volvió a celebrar a Santiago: “Me da mucho placer estar nuevamente aquí”

El reconocido artista volvió a ser parte de los festejos por el aniversario de Santiago del Estero después de varios años y, en diálogo con Radio Panorama, destacó el cariño del público y el crecimiento que atraviesa la guaracha.

Hoy 21:25

Dany Hoyos fue uno de los artistas que le puso música a los festejos por los 473 años de Santiago del Estero en el Parque Aguirre. Luego de su presentación, dialogó con Radio Panorama y expresó su alegría por volver a formar parte del aniversario de la Madre de Ciudades después de varios años.

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“La verdad que estoy muy feliz. Hacía tiempo que no estaba en un aniversario de Santiago del Estero. Volver nuevamente después de mucho tiempo me da mucho placer, con un marco importante de público”, expresó.

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El músico destacó especialmente la respuesta de quienes acompañaron su presentación. “Nos vamos felices de brindar nuestras canciones y que el público coree cada canción nuestra. La gente hizo propios los temas, clásicos y no clásicos”, señaló.

Con 40 años de recorrido musical, Hoyos explicó que preparar cada presentación implica seleccionar canciones de diferentes etapas de su carrera. “Tratamos de hacer una mezcla de nuestro recorrido, de nuestra historia musical. Tratamos de resumir en 40 minutos lo que es una historia de 40 años”, contó.

También reconoció que algunos temas inevitablemente quedan afuera de los shows, aunque buscan incorporarlos paulatinamente. A la hora de armar el repertorio, aseguró que intentan combinar “lo que más se escucha, lo más clásico” con canciones menos conocidas, pero siempre priorizando “lo que la gente quiera escuchar”.

Finalmente, Dany Hoyos puso el foco en el presente de uno de los géneros más representativos de Santiago del Estero. “Estamos pasando un gran momento, así como en general la guaracha está pasando un gran momento. Estoy feliz de ser uno de los que lleva esta bandera”, afirmó.

“La guaracha hoy está en el lugar en el que creo que hace mucho tiempo debería haber estado. Hay muchos colegas que la reman, así que la unión hace la fuerza para que la guaracha esté insertada tanto a nivel provincial como en todo el país”, cerró.