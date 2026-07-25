Benavente participó de la entrega de premios del Torneo de Golf “Madre de Ciudades”

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital acompañó la premiación del certamen de 18 hoyos Medal Play, organizado por el Golf Club Santiago del Estero en el marco de los festejos por los 473 años de la ciudad.

Hoy 21:00

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, participó de la entrega de premios a los ganadores del Torneo de Golf “Madre de Ciudades”, disputado bajo la modalidad 18 hoyos Medal Play en las instalaciones del Golf Club Santiago del Estero.

Durante la ceremonia, Benavente transmitió los saludos de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y agradeció a la institución deportiva por sumarse al mes de celebraciones por los 473 años de la ciudad de Santiago del Estero.

La iniciativa surgió de la comisión directiva del club, encabezada por Pedro Gelid, que decidió acompañar las actividades con la realización de este torneo deportivo.

En la oportunidad, el funcionario municipal, junto con integrantes de la entidad, participó de la entrega de los premios correspondientes a las categorías femenina y masculina, en una jornada que reunió a jugadores y representantes de la comunidad deportiva santiagueña.