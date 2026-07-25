Sofía Clerici confirmó que está embarazada y mostró cómo vive sus primeras semanas de gestación

La modelo e influencer reveló la noticia a través de sus redes sociales. Además, contó que el embarazo era muy esperado y adelantó que más adelante dará detalles sobre esta nueva etapa de su vida.

Hoy 21:04

Sofía Clerici confirmó que está esperando su primer hijo y eligió las redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores. La modelo publicó un video en sus historias de Instagram en el que mostró prendas que utilizará durante el embarazo y dejó en claro que ya transita las primeras semanas de gestación.

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Mientras enseñaba distintas calzas, explicó que por el momento todavía no se nota demasiado la pancita, aunque comentó que eligió ropa pensada para adaptarse a medida que avance el embarazo.

La confirmación llegó después de varios indicios que había compartido en los últimos días. Entre ellos, publicó la imagen de un exclusivo cochecito de bebé de la marca Gucci, acompañado por un mensaje que despertó las sospechas de sus seguidores.

Poco después, la influencer mostró el mensaje de una persona de su círculo íntimo, quien aseguró que conocía el deseo de Clerici de convertirse en madre y expresó su felicidad por la noticia, destacando que el bebé era muy buscado.

Ante esas palabras, Sofía respondió que se trata de un embarazo muy esperado, aunque aclaró que todavía no quería brindar más detalles porque planea contar toda la historia "de una forma especial, original y linda".

Hasta el momento, la mediática no reveló la identidad del padre del bebé, por lo que ese aspecto de su vida personal continúa bajo reserva.

Con la confirmación, Clerici inicia una nueva etapa personal, mientras sus seguidores permanecen atentos a las próximas publicaciones en las que prometió compartir más detalles sobre el embarazo y la llegada de su primer hijo.