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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 21º
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En vivo: con Otamendi y Correa, River debuta ante Barracas buscando dejar atrás el golpazo en la Copa Argentina

El Millonario se presenta en el Torneo Clausura recibiendo al Guapo en el Monumental con los campeones del mundo entre los convocados.

Hoy 21:30
River Barracas Central

River recibirá a Barracas Central este sábado desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Eduardo Coudet buscará dejar atrás rápidamente la dolorosa eliminación de la Copa Argentina, mientras que el Guapo tendrá el debut oficial de Damián Ayude como entrenador.

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