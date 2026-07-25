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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 21º
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Fuentes y Benavente asistieron a la distribución de porciones del alfajor santiagueño de más de 2150 kilos

La propuesta se desarrolló en el Parque del Encuentro en el marco del 473 aniversario de la ciudad, con una gran concurrencia de vecinos y turistas.

Hoy 19:16

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, encabezaron el corte y la entrega de la primera porción del alfajor santiagueño de 2.150 kg que se repartió a vecinos y turistas con motivo del 473 aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.

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En las instalaciones del Parque del Encuentro y ante una gran concurrencia, el Sindicato de Pasteleros de Santiago del Estero compartió su elaboración a gran escala del postre santiagueño.

Cabe recordar, que el alfajor lleva concretandose desde hace cinco ediciones consecutivas e incrementando su peso en virtud al esfuerzo de los maestros pasteleros.

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