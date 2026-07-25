Diego Peretti salió al cruce de Samuel L. Jackson por acusar de racista a la Argentina

El actor argentino respondió con dureza al mensaje viral del protagonista de Avengers, quien había calificado al país como uno de los más racistas del mundo tras la final del Mundial.

Hoy 19:55

La polémica por las declaraciones de Samuel L. Jackson sobre la Argentina sumó un nuevo capítulo. El actor estadounidense compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, un mensaje que acusaba al país de ser “históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo”. La publicación generó un fuerte revuelo en redes sociales.

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En ese contexto, Diego Peretti se sumó a las voces que cuestionaron las acusaciones. Durante su participación en el ciclo de streaming Desde el respeto, el actor de Los Simuladores fue consultado sobre las críticas que recibió la Argentina tras la final del Mundial ante España.

Peretti consideró que “los europeos tienen el tema de lo civilizatorio mucho más espeso que nosotros” y sostuvo que los argentinos son más impulsivos a la hora de vivir la pasión. “Nos juzgan desde un lugar en el que ellos creen que es racional y son repasionales porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”, afirmó.

Luego apuntó directamente contra Samuel L. Jackson: “Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: ‘claro, es de una ignorancia supina lo que está diciendo’”.

El actor argentino defendió además que lo ocurrido debe entenderse dentro del contexto futbolístico. “Todo queda dentro de una cancha de fútbol”, manifestó, antes de remarcar: “No es un país institucionalmente racista este, ni históricamente racista”.

Más adelante, Peretti cuestionó el papel de las redes sociales y volvió a utilizar como ejemplo al reconocido actor estadounidense. Según planteó, Jackson habría llegado a esa conclusión al observar que la Selección argentina no cuenta con jugadores negros, sin considerar otros aspectos históricos y sociales del país.

“A pesar de su popularidad, su fama, su extraordinario éxito, su talento, como no ve jugadores de raza negra en el equipo argentino y ve en los demás, porque de fútbol no debe saber absolutamente nada, agarra el celular y dice: ‘Ay, no hay jugadores. Es el país más racista’”, expresó.

Finalmente, Peretti reflexionó sobre la exposición inmediata que generan las plataformas digitales: “Pobre hombre, debe ser muy inteligente, pero la red social lo que hace es que estés en el baño, se te ocurre algo que pensás que es brillante y quedás minimizado, porque obviamente nadie tiene la verdad de nada”.