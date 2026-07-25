Sebastián Domínguez ya está en Santiago y mañana dirige su primera práctica en Central Córdoba

El entrenador llegó a la provincia esté sábado y mañana conocerá su plantel para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

Hoy 20:54

Sebastián Domínguez ya se encuentra en Santiago del Estero y está listo para convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de Central Córdoba. El técnico llegó a la provincia luego de la derrota del Ferroviario ante Gimnasia de Mendoza en el debut del Torneo Clausura y dirigirá mañana domingo su primera práctica al frente del plantel.

La presentación oficial de Domínguez se realizará el próximo lunes 27 de julio, a través de una conferencia de prensa en la que se oficializará su llegada al club. De esta manera, el entrenador comenzará rápidamente a trabajar pensando en su primer desafío al frente del equipo.

El debut de Sebastián Domínguez será ante Atlético Tucumán. Central Córdoba recibirá al Decano el próximo jueves 30 de julio, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por el encuentro interzonal correspondiente a la segunda fecha del certamen.

El árbitro principal será Andrés Merlos, quien estará acompañado por los asistentes Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti. Federico Benítez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Brian Ferreyra, mientras que Iván Núñez se desempeñará como AVAR.

En las próximas horas, la dirigencia de Central Córdoba también evaluará la modalidad de público para el encuentro. La posibilidad es que el partido se dispute únicamente con hinchas locales o que se habilite la presencia de público neutral.

El duelo ante Atlético Tucumán representará una rápida oportunidad para que el Ferroviario pueda recuperarse ante su gente, sumar sus primeros puntos en el campeonato y comenzar de la mejor manera el ciclo de Sebastián Domínguez.