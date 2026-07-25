Gaspi fue homenajeado en La Velada del Año VI: el emotivo mensaje de su mamá conmovió al público

A poco más de un mes de la muerte del creador de contenido argentino, Ibai Llanos y miles de asistentes recordaron su legado durante el evento. La madre del youtuber subió al escenario y dejó un mensaje que emocionó a todos.

Hoy 20:52

La Velada del Año VI vivió uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el youtuber argentino fallecido el pasado 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro. A poco más de un mes de su muerte, el creador de contenido fue recordado por colegas, amigos y miles de espectadores que asistieron al evento organizado por Ibai Llanos.

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El homenaje comenzó cuando Ibai tomó el micrófono para recordar a Gaspi, a quien definió como un amigo personal, un talentoso creador de contenido y una persona muy querida por todos los que compartieron con él la edición anterior del evento.

Tras sus palabras, el público respondió coreando el nombre del influencer argentino, mientras el streamer invitó al escenario a Michelle, la madre de Gaspi, junto al resto de su familia.

Con la bata de boxeo que utilizó su hijo entre las manos, Michelle brindó un mensaje cargado de emoción. Recordó una frase que estaba escrita en la prenda y la transformó en una reflexión sobre el valor del cariño, el respeto y la importancia de devolver el amor recibido.

Además, pidió a los jóvenes que se cuiden entre ellos, respeten a sus familias y prioricen el afecto por encima de cualquier conflicto, agradeciendo el apoyo que la comunidad les brindó desde la muerte de Gaspi.

Ibai también aprovechó el momento para recordar a Lucas, colaborador y compañero del youtuber, enviando un abrazo a sus familiares y destacando el vínculo que mantenía con el creador de contenido.

Como cierre del homenaje, las pantallas del estadio proyectaron imágenes de Gaspi y un video con una de sus reflexiones más recordadas, en la que hablaba sobre la importancia de mantener viva la esencia, el amor y las búsquedas personales, un mensaje que fue recibido con una ovación por parte del público.

La organización también repasó la participación del influencer en una edición anterior de La Velada del Año, recordando el entusiasmo con el que había formado parte del espectáculo.

Semanas antes del homenaje, Michelle había compartido un conmovedor posteo en redes sociales con fotografías inéditas junto a su hijo, desde su infancia hasta los últimos años. En el mensaje expresó cuánto lo extraña y aseguró que fue "su luz" y que esperará el día en que puedan volver a encontrarse.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de seguidores y amigos del creador de contenido, quienes destacaron el legado de Gaspi y acompañaron a su familia en uno de los momentos más difíciles tras su fallecimiento.