"Lo cotidiano se vuelve mágico": la emotiva reflexión de Marcelo Trejo por los 473 años de Santiago

El presbítero compartió una reflexión por un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades, en la que destacó la identidad santiagueña, el valor de la celebración y convocó a vivir este tiempo con esperanza, participación y compromiso.

Hoy 19:28

En el marco del 473° aniversario de Santiago del Estero, el presbítero y doctor Marcelo Trejo publicó una reflexión titulada "Me gusta Santiago en julio", en la que resalta la identidad cultural de la provincia, el sentido profundo de la fiesta popular y la esperanza en el futuro de la comunidad santiagueña.

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Trejo describe a una ciudad colmada de música, danza y tradición, donde el sonido de los bombos, las guitarras y las celebraciones en las calles transforman el mes de julio en un tiempo especial para quienes habitan y visitan la Madre de Ciudades.

El sacerdote también evoca figuras emblemáticas como San Francisco Solano y Mama Antula, a quienes presenta como símbolos de la fe y de la historia santiagueña, vinculándolos con el legado del papa Francisco.

En su mensaje, afirma que las celebraciones trascienden lo festivo y representan un signo de esperanza, incluso en medio de las dificultades sociales y personales.

"La fiesta en Santiago es pulsión de vida, empuje y resiliencia popular a la espera fiel de la promesa de Dios", sostiene, al destacar que el pueblo encuentra en estos encuentros una manera de renovar la esperanza y fortalecer el sentido de comunidad.

A lo largo de su reflexión, Trejo recurre a pasajes bíblicos para expresar un mensaje de confianza en el futuro, al tiempo que reivindica el derecho de los santiagueños a celebrar su historia y su identidad.

Asimismo, plantea que los festejos también invitan a pensar el presente y el futuro de la provincia, alentando una participación ciudadana comprometida y consciente.

En el tramo final del texto, el sacerdote deja una fuerte convocatoria a la unidad y a la participación democrática, al expresar que "ni botas represivas ni vetos de castigo, sino votos conscientes de la historia y militantes de sueños pendientes".

Finalmente, Marcelo Trejo invita a que el espíritu del aniversario trascienda la celebración y se convierta en un impulso para construir un Santiago del Estero con mayor esperanza, solidaridad y protagonismo ciudadano.

"Hagamos fiesta, porque es tiempo popular de un Santiago movilizado, democrático y venidero", concluye en su mensaje por un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.