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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 18º
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"Es un orgullo volver a celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad", expresó el dúo Orellana Lucca

Pelu y Manu dialogaron con Radio Panorama en el Parque Aguirre y manifestaron su alegría por formar parte, una vez más, de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 19:43

En el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, el dúo Orellana Lucca expresó su felicidad por volver a ser parte de una de las celebraciones más importantes de la provincia.

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En diálogo con Radio Panorama, desde el Parque Aguirre, Pelu y Manu compartieron sus sensaciones antes de subir al escenario y destacaron el significado que tiene para ellos participar nuevamente de los festejos por el cumpleaños de la Madre de Ciudades.

Los músicos manifestaron su orgullo por integrar la grilla artística de una celebración que cada año reúne a miles de santiagueños y turistas, convirtiéndose en uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia.

Además, valoraron el cariño del público y la posibilidad de reencontrarse con su gente en una fecha tan especial, donde la música, la tradición y la identidad santiagueña son las grandes protagonistas.

TEMAS Orellana Lucca 473° aniversario de la Madre de Ciudades
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