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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 21º
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Las mujeres del Servicio Penitenciario dijeron presente en el desfile por los 473 años de Santiago

La formación femenina participó del tradicional desfile cívico-militar realizado este sábado en el Parque Aguirre, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 18:45

Las mujeres del Servicio Penitenciario Provincial fueron protagonistas este sábado durante el tradicional desfile cívico-militar realizado en el Parque Aguirre, como parte de las celebraciones por los 473 años de Santiago del Estero.

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La formación femenina realizó su paso durante una jornada que reunió a diferentes instituciones y fuerzas, sumándose así a uno de los momentos tradicionales de los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades.

El desfile se desarrolló durante la mañana y fue acompañado por santiagueños que se acercaron al Parque Aguirre para disfrutar de las distintas delegaciones que formaron parte de la celebración.

La participación de las integrantes del Servicio Penitenciario quedó entre las postales que dejó una mañana marcada por el sentido de pertenencia, la tradición y el festejo por un nuevo cumpleaños de Santiago del Estero.

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