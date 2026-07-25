Lastenia refuerza la seguridad con un operativo policial masivo

Este viernes, la Unidad Regional Este llevó a cabo un gran operativo de control y prevención en Lastenia para aumentar la seguridad de los vecinos.

Hoy 17:23

En la tarde de este viernes, la Unidad Regional Este lanzó un megaoperativo de control y prevención en Lastenia, destinado a brindar seguridad a los ciudadanos de varios barrios.

El coordinador de la Zona 3 de la Unidad Regional Este, el comisario mayor Ricardo Villagra, declaró: “Conforme a las directivas impartidas por el gobernador Osvaldo Jaldo, a través del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de la Jefatura de Policía, estamos realizando un operativo de control y prevención”.

El dispositivo contará con la participación de aproximadamente 50 efectivos y 30 móviles pertenecientes a la U.R.E., Infantería, diversas Divisiones de Patrullas Motorizadas y el Centro de Operaciones Policiales.

Villagra también mencionó que el megaoperativo abarcará zonas como Ranchillos, Colombres, Delfín Gallo, La Florida, Alderetes y La Banda del Río Salí, donde se trabajará de acuerdo al mapa del delito.

“De ser necesario, aplicaremos el Código Procesal Penal, la Ley Nacional de Tránsito, la Ley de Contravenciones Policiales y la Ley de Narcomenudeo”, concluyó Villagra, subrayando la importancia del cumplimiento de la ley.

Este operativo no solo busca prevenir delitos, sino también fomentar un clima de tranquilidad y confianza entre los habitantes de Lastenia y sus alrededores.