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La decisión del cuerpo técnico de Coudet luego de la derrota de River ante Barracas Central en el Monumental

Ariel Broggi, ayudante del Chacho quien no pudo estar por la suspensión, sorprendió con su postura tras el encuentro.

Hoy 11:23

El cuerpo técnico de Eduardo Coudet decidió no realizar declaraciones después de la derrota de River por 1-0 ante Barracas Central, en el Estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura

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Quien estuvo al frente del equipo fue Ariel Broggi, principal ayudante del “Chacho”, pero al finalizar el encuentro se suspendió la conferencia de prensa y ningún integrante del cuerpo técnico explicó públicamente las razones de la caída. 

Coudet no pudo ocupar el banco de suplentes debido a que cumplía una sanción de dos fechas, recibida tras su expulsión en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. Por ese motivo, Broggi quedó como máxima autoridad técnica durante el partido. 

River acumuló otro duro golpe

El Millonario llegaba al estreno con la necesidad de recuperarse de la eliminación ante Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, volvió a sufrir un resultado adverso y comenzó el Clausura con una derrota ante su público.

Barracas Central aprovechó una de sus oportunidades y se impuso con un gol de Morales, mientras River no encontró respuestas para modificar el desarrollo pese a los debuts de Nicolás Otamendi y Ángel Correa

La ausencia de declaraciones dejó sin respuestas varios interrogantes sobre el rendimiento del equipo y profundizó el clima de preocupación alrededor de un River que necesita reaccionar rápidamente.

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