La Municipalidad inaugura el Complejo Deportivo Juan Felipe Ibarra con una pista de skate de nivel olímpico

El nuevo espacio será habilitado este domingo sobre la Costanera Sur. Contará además con una cancha de hockey sobre patines, sectores recreativos y equipamiento de última generación para la práctica deportiva.

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La Municipalidad de la Capital inaugurará este domingo el nuevo Complejo Deportivo "Juan Felipe Ibarra", que contará con una pista de skate y y una cancha para la práctica de hockey sobre patines.

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El acto, a las 19 horas, estará encabezado durante la tarde por la intendente, Ing. Norma Fuentes, mientras que las actividades deportivas comenzarán a las 15. El predio se ubica sobre la Costanera Sur a un kilómetro al sur del puente Juan Francisco Borges. El espacio de 14.000 metros cuadros, cuenta con un sector para estacionamiento, una pista de street de características olímpicas de 900 m² y un sector de park de 400 m2, vinculados entre sí por un recorrido de lomadas.

También posee una cancha de 440 m2 para la práctica de hockey sobre patines en un piso de baldosas graníticas.

Tanto la cancha como la pista de Street cuentan con un sector de tribunas, bajo las cuales se aloja un área de servicio.

El conjunto se encuentra delimitado por un enrejado metálico, a los fines de resguardar las instalaciones y tener un acceso más controlado.

Dicho acceso, se encuentra jerarquizado por un pórtico de entrada, materializado con los tonos de la bandera santiagueña.

En el interior, el espacio plantea lugares de estar y de encuentro con equipamiento de bancos y merenderos, caminerías que recorren el conjunto en un intercambio de matices con el verde del césped.

Para el mantenimiento de este último, fue previsto un sistema de riego que cubre las distintas zonas en toda su extensión.

El equipamiento lumínico a base de tecnología LED, cuenta con farolas y torres de iluminación distribuidas en los distintos sectores, y puntos lumínicos ornamentales o puntuales, para jerarquizar la entrada o algún elemento en particular, como los “tótems” que indican las distintas disciplinas.