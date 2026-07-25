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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 15º
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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 26 de julio de 2026: sube la temperatura y la máxima llegará a 26°C

La jornada comenzará fresca, pero la temperatura irá en aumento durante el día. El lunes continuará el tiempo estable, con una máxima prevista de 25°C.

Hoy 01:39

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 26 de julio una jornada con buenas condiciones del tiempo en Santiago del Estero, con temperaturas agradables durante la tarde y sin probabilidades de precipitaciones.

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La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. Para la madrugada se esperan alrededor de 15°C, mientras que durante la mañana el termómetro marcará cerca de 12°C y llegará a su punto más alto durante la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de precipitaciones será del 0%. Los vientos soplarán principalmente desde los sectores norte y este, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes continuará el tiempo estable, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C. Para el martes se esperan valores similares, mientras que hacia la segunda mitad de la semana comenzaría un marcado descenso de la temperatura.

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