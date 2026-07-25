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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 15º
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Con música y una multitud, culminaron los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades

Radio Panorama y Diario Panorama acompañaron con una transmisión especial la multitudinaria celebración que se desarrolló en el Parque Aguirre y reunió a miles de santiagueños y turistas.

Hoy 01:28
Festival Madre de Ciudades

Con una gran convocatoria en el Parque Aguirre, finalizaron los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, una jornada que reunió a miles de vecinos y visitantes para celebrar un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.

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Radio Panorama y Diario Panorama realizaron una cobertura especial durante toda la celebración, acompañando cada una de las actividades con entrevistas, móviles en vivo e imágenes desde el principal escenario de los festejos.

La transmisión reflejó el clima de alegría que se vivió durante la jornada, con la participación de autoridades, artistas y familias que se acercaron a compartir una de las fechas más importantes del calendario santiagueño.

El cierre artístico contó con las actuaciones de La Konga, Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz y Riendas Libres, quienes fueron ovacionados por el público.

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