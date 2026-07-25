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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 15º
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Mitre recibe a Almirante Brown buscando confirmar su recuperación en la Primera Nacional

El Aurinegro enfrentará este domingo a La Fragata por la fecha 22 de la Zona A.

Hoy 07:45

Mitre recibirá este domingo a Almirante Brown, desde las 16, por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido clave para confirmar su levantada en el campeonato.

El conjunto santiagueño llega con el ánimo renovado después de la importante victoria conseguida como visitante ante Racing de Córdoba, resultado que le permitió cortar una racha negativa y abandonar la zona de descenso.

Ahora, el Aurinegro buscará ratificar su recuperación ante su gente, sumar nuevamente de a tres y escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, Almirante Brown viene de empatar sin goles frente a Estudiantes de Caseros y necesita sumar para mantenerse en puestos de clasificación al Reducido.

Mitre vs. Almirante Brown: hora y árbitros

Hora: 16.
Árbitro: Juan Nebbietti.
Asistente 1: Hernán Vallejos.
Asistente 2: Daniel Zamora.
Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional
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