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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 15º
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Fuentes y Benavente destacaron la participación de los vecinos en la celebración por el aniversario de la ciudad

Las autoridades municipales e integrantes del grupo La Konga cerraron el Festival Madre de Ciudades en avenida Costanera frente al Monumento a Francisco de Aguirre, ante miles de santiagueños y turistas.

Hoy 01:02
La Konga

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, junto al grupo La Konga cerraron el Festival Madre de Ciudades en avenida Costanera frente al monumento a Francisco de Aguirre, ante miles de santiagueños y turistas que formaron parte del espectáculo.

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Con ello se dio cierre a una jornada de celebraciones por el 473 aniversario de la Madre de Ciudades, donde le cantaron el cumpleaños a la ciudad.

La jefa comunal destacó que finaliza un día de mucha satisfacción con el Festival Madre de Ciudades con una programación característica y con una participación importante de los vecinos de la ciudad.

"Este mes es todo lo que se busca, que haya actividad, que movilice la economía en todos los lugares de consumo", resaltó la jefa comunal.

Asimismo, remarcó que para que, la gente pueda disfrutar se trabaja mucho desde el municipio y "este festival nos hace pensar que está todo tranquilo y en paz, así que estamos muy satisfechos con lo logrado".

En esa línea, sostuvo que tanto el desfile como el festival es producto de un trabajo articulado y conjunto con el gobierno de la provincia.

Por su parte, el Ing. Benavente recalcó que para que la gente disfrute se trabaja con mucho tiempo de anticipación y se coordinan todas las actividades y eventos y el objetivo es que continúe para que los vecinos puedan participar con el entusiasmo de siempre.

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