Güemes se juega mucho ante el líder: visita a Gimnasia de Jujuy con la urgencia de ganar

El Gaucho enfrentará este domingo, desde las 16, al puntero de la Zona B de la Primera Nacional. Necesita sumar para intentar salir de la zona de descenso.

Hoy 07:05

Güemes afrontará este domingo una de las pruebas más exigentes del campeonato, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro correspondiente a la fecha 22 comenzará a las 16, en el estadio 23 de Agosto, y tendrá como árbitro principal a Fabrizio Llobet.

El conjunto santiagueño llega golpeado después de caer como local ante San Martín de San Juan y necesita reencontrarse con la victoria para comenzar a salir de la incómoda posición que ocupa en la tabla.

Además, el Gaucho todavía tiene pendiente el partido frente a Chacarita, que había sido programado para el lunes, pero fue postergado junto con otros encuentros del Ascenso por el regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial.

Güemes también atraviesa un difícil momento institucional

Al complejo presente deportivo se suma la delicada situación financiera reconocida por el presidente del club, Carlos Pezzini. “No nos está alcanzando para cubrir los sueldos de los jugadores y del personal que trabaja en el club. Es muy difícil para la logística y los viajes. Es muy complicado realmente”, expresó el dirigente, quien admitió la existencia de deudas y atrasos con futbolistas y empleados.

El panorama de Gimnasia de Jujuy es completamente diferente. El Lobo encabeza la Zona B con 38 puntos, viene de empatar ante Chacarita y todavía tiene pendiente su compromiso frente a Quilmes en Buenos Aires.

Gimnasia de Jujuy vs. Güemes: hora y árbitros

Día: domingo 26 de julio.

Hora: 16.

Competencia: Primera Nacional, fecha 22 de la Zona B.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti.

Asistente 2: Robertino Rosas.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.