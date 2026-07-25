Mario Benavente: “Julio se convirtió en un polo turístico y la fiesta ya es de todos los que visitan Santiago”

El candidato a intendente de la Capital recordó los inicios de la transformación de la ciudad y destacó el crecimiento que tuvieron los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades, que hoy convocan a miles de turistas.

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En el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, Mario Benavente resaltó el crecimiento que experimentó la ciudad en las últimas décadas y aseguró que las celebraciones de julio se consolidaron como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

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En diálogo con Radio Panorama, Benavente recordó sus primeros años en la gestión municipal, cuando integraba el área de Informática durante la primera intendencia de Gerardo Zamora, y evocó algunas de las transformaciones que marcaron el inicio de una nueva etapa para la capital santiagueña.

"Me han tocado esos momentos. Recuerdo cuando se pintó la plaza de rosa; nadie entendía mucho, pero era parte de lo que se empezó en Santiago. Con muy poca plata se hizo mucho", expresó.

El dirigente sostuvo que, con el paso del tiempo, aquellas primeras acciones dieron lugar a un crecimiento sostenido de la ciudad y de los festejos por su aniversario, que hoy convocan a miles de personas.

"A lo que llegamos ahora es sorprendente. Julio en Santiago creció muchísimo", afirmó.

Finalmente, Benavente destacó que las celebraciones ya trascienden el ámbito local y se convirtieron en un verdadero atractivo para visitantes de todo el país, fortaleciendo la actividad turística y el movimiento económico de la provincia.

"Esta fiesta la disfrutan no solo los santiagueños, sino todos los que nos visitan. Julio se convirtió en un polo turístico", concluyó.