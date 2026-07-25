España no logra controlar los incendios forestales y Portugal se suma al combate contra las llamas

Los principales focos mantienen en alerta a distintas regiones del país. Una persona murió cerca de Valencia, mientras continúan las evacuaciones y cientos de efectivos trabajan para contener el avance del fuego.

Hoy 23:32

España atraviesa una crítica situación por los incendios forestales que afectan a diferentes regiones del país. Los servicios de emergencia mantienen un amplio despliegue para combatir las llamas, mientras las condiciones meteorológicas y el comportamiento cambiante del viento dificultan las tareas.

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Uno de los principales frentes permanece activo en el suroeste de la Comunidad de Madrid, donde los bomberos consiguieron durante la madrugada afianzar varios sectores del perímetro y reforzar la protección de los núcleos urbanos más expuestos.

El operativo combina brigadas terrestres, retenes forestales, unidades helitransportadas y medios aéreos, en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los servicios municipales. Pese a los avances, las autoridades advirtieron que el incendio continúa activo y todavía no puede considerarse estabilizado.

La preocupación también se mantiene en Ávila, donde la geografía y la abundante vegetación complican el trabajo de los equipos. En diferentes sectores fueron reforzados los cortafuegos y desplegados medios adicionales para contener los flancos más inestables.

En medio de la emergencia, Portugal desplegó alrededor de 200 bomberos para colaborar con los equipos españoles en las tareas de extinción de los incendios en Ávila.

Por otra parte, una persona murió como consecuencia de un incendio registrado en Manises, cerca de Valencia. Ese foco pudo ser controlado y, de acuerdo con la información disponible, no está relacionado con los grandes incendios que afectan otras regiones españolas.

La emergencia también alcanzó a Toledo por el incendio de Almorox. Las autoridades mantienen evacuaciones preventivas y habilitaron diferentes espacios para alojar a las personas que debieron abandonar sus hogares ante el avance de las llamas.

Las altas temperaturas registradas durante los últimos días, la sequedad del terreno y la acumulación de material vegetal aparecen entre los factores que favorecieron la rápida propagación del fuego, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para intentar controlar los principales focos.