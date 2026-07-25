"Estamos construyendo una ciudad de la que nos sentimos orgullosos, sin perder nuestra esencia", destacó Norma Fuentes

La intendenta de la Capital resaltó el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y los vecinos durante los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, que se desarrollan en el Parque Aguirre.

Hoy 00:02

En el marco de las celebraciones por el 473° aniversario de Santiago del Estero, la intendenta de la Capital, Ing. Norma Fuentes, destacó el trabajo articulado que permitió organizar la amplia agenda de actividades que se vive durante todo el mes de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, desde el Parque Aguirre, la jefa comunal señaló que los festejos son el resultado de una planificación conjunta entre el municipio y el Gobierno provincial, con la participación coordinada de todas las áreas de la administración municipal.

Asimismo, subrayó que el éxito de la celebración depende del acompañamiento de la comunidad, al considerar que los vecinos son los verdaderos protagonistas de cada propuesta organizada por el aniversario de la Madre de Ciudades.

"Esto no es posible si los vecinos no lo eligen o no son partícipes", afirmó, al agradecer la masiva concurrencia a las distintas actividades desarrolladas durante el mes.

La intendenta también reconoció el esfuerzo de los equipos municipales que participaron en la organización de los festejos y destacó especialmente la tarea de coordinación encabezada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente.

Finalmente, Norma Fuentes remarcó que el objetivo de la gestión es seguir consolidando una ciudad moderna sin resignar su identidad cultural, uno de los valores que, según sostuvo, distingue a Santiago del Estero.

"Estamos armando una ciudad de la que uno se siente orgulloso, pero sobre todo sin perder la esencia de lo que somos los santiagueños", concluyó.